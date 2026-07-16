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    Жилищные выплаты госслужащим освободят от подоходного налога в Казахстане

    В Казахстане одобрен подход, согласно которому ротационные и жилищные выплаты государственным служащим, финансируемые из бюджета, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

    Жилищные выплаты госслужащим освободят от подоходного налога в Казахстане
    Фото: pexels

    Соответствующий подход одобрен 8 июля на заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

    Решение предусматривает уменьшение облагаемого дохода физического лица на сумму ротационных и жилищных выплат, предоставляемых в соответствии с законами «О государственной службе» и «О жилищных отношениях».

    Согласно с положениями статьи 41, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», при отсутствии служебного жилья государственным служащим, переведенным в порядке ротации, на период исполнения должностных обязанностей выплачиваются компенсации и жилищные выплаты. Теперь эти суммы предлагается не учитывать при исчислении индивидуального подоходного налога.

    Жилье Налоги Налоговый кодекс Госслужба
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор