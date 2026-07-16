Жилищные выплаты госслужащим освободят от подоходного налога в Казахстане

В Казахстане одобрен подход, согласно которому ротационные и жилищные выплаты государственным служащим, финансируемые из бюджета, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Соответствующий подход одобрен 8 июля на заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Решение предусматривает уменьшение облагаемого дохода физического лица на сумму ротационных и жилищных выплат, предоставляемых в соответствии с законами «О государственной службе» и «О жилищных отношениях».

Согласно с положениями статьи 41, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», при отсутствии служебного жилья государственным служащим, переведенным в порядке ротации, на период исполнения должностных обязанностей выплачиваются компенсации и жилищные выплаты. Теперь эти суммы предлагается не учитывать при исчислении индивидуального подоходного налога.