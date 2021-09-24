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    19:06, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кому положена компенсация за подключение газа в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице осуществляется компенсация подключения природного газа для незащищенных слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях снижения затрат на подключение потребителей Управлением социальной защиты ведется компенсация за подключение в размере 263 тысячи тенге для незащищенных слоев населения. Также проектом газификации предусмотрен закуп приборов учета, что позволяет выдавать его потребителям на бесплатной основе», - отметил руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана» Толеген Кулушев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

    Ранее он сообщил, что строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди.

    «Строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. По второй и третьей очереди ведутся проектно-изыскательские работы, срок их реализации планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - проинформировал Толеген Кулушев.

    На сегодняшний день, по его словам, обеспечено подключение первых потребителей, это жилой массив «Железнодорожный», «Коктал-1», «Коктал-2», часть «Агрогородка».


    Теги:
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