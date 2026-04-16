Кому полагается бесплатное питание в детских садах Алматы

В ответ на официальный запрос Kazinform в управлении образования Алматы пояснили, что в рамках реализации обновленного порядка обеспечения детей бесплатным питанием детей из многодетных семей, государственные дошкольные организации города посещают 1 241 ребенок из социально уязвимых слоев населения. Всего же детей из многодетных семей в Алматы, посещающих государственные дошкольные организации, насчитывается 10 174 человека.

Почему не все из них получают бесплатное питание в детских садах? В управлении образования пояснили, что законодательно определен порядок обеспечения бесплатным питанием детей из многодетных семей на оказание финансовой и материальной помощи.

Так, бесплатное питание в детских садах положено:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Для того, чтобы попасть в число тех, кто подпадает под «иные категории», родители ребенка должны написать заявление. Далее заявки рассматривает коллегиальный орган организации образования на основании акта обследования материально-бытового положения семьи обучающегося и воспитанника.

Ранее сообщалось, что в школах Казахстана обновили стандарты питания.