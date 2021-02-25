Кому планируется предоставлять жилье по госпрограмме «Елорда жастары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой категории молодежи планируется предоставлять жилье по госпрограмме «Елорда жастары», рассказал директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня разрабатываются требования по этой программе. Кому будет выдаваться это жилье, какой молодежи, то есть работникам каких сфер? В ближайшее время маслихатом города Нур-Султана будут закреплены основные требования. В целом по концепции главное требование – возраст не должен будет превышать 35 лет. Рассматриваются категории молодежи, которые на сегодня не могут стать в очередь по госпрограммам. В сегодняшней концепции есть представители СМИ, работники бюджетных сфер – полицейские, учителя, работники сферы культуры, социальной сферы, этот список еще будет дополняться. По предложению «Отбасы банка» предлагается включить в программу работников IT-сферы», - пояснил Жансултан Матаев.

Ранее сообщалось, когда в столице начнется реализация жилищной программы для молодежи «Елорда жастары»,

В рамках программы можно будет получить заем до 10 млн тенге под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет.