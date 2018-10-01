Кому надо оказывать поддержку по программе 7-20-25, разъяснил Президент

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочего визита в Актюбинскую область Президент РК Нурсултан Назарбаев побывал в транспортно-логистическом центре в индустриальной зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президента РК ознакомили с достижениями области в сфере сельского хозяйства, промышленности. Н.Назарбаев заинтересовался вопросами оказания государственной поддержки в субсидировании первоначального взноса по программе 7-20-25 в Актюбинской области.

«Ни одно государство не создает такие условия в странах СНГ для приобретения жилья. Однако поддержку по 7-20-25 надо оказывать нужным специалистам - учителям, врачам и другим необходимым специалистам. Малообеспеченных поддерживать надо, но им надо давать арендное жилье», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как известно в актюбинском регионе будет введен механизм субсидирования первоначального взноса в объеме 10 процентов за счет местного бюджета для покупки жилья по программе 7-20-25. Как отметил аким области Бердыбек Сапарбаев, эти средства будут выдаваться гражданам в кредит на 5-7 лет. Планируется выделить на эти цели около 2 млрд тенге для Актюбинской области.

Также Глава государства отметил, что программа 7-20-25 нацелена в первую очередь на решение жилищной проблемы молодых семей.

«В первую очередь программа поддержит молодых семей, если в одной семье двое работают, то они могут взять квартиру по 7-20-25. Главное, чтобы люди работали, дом и остальное будет, если трудиться», - сказал он.