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    17:11, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Кому можно пересекать границу Казахстана в период пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации в приграничных районах со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений. В результате, как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения сухопутной границы с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    При этом, по его словам, как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать исключительные случаи на неограниченное количество выездов - при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи, водителям, осуществляющих перевозку лиц и международные грузовые перевозки и по другим исключительным случаям.

    «Кроме того, вылет граждан РК в иностранные государства, въезд, транзитный проезд в/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение, разрешается без ограничений по кратности», - заключил министр.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК КНБ
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