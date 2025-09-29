Кому из сотрудников правоохранительных органов Казахстана положены выплаты на жилье

В перечень вошли:

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК

При этом выплаты не распространяются на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

языковой политики;

работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;

документационного обеспечения, в том числе секретного;

кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);

финансового обеспечения;

информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;

материально-технического обеспечения.