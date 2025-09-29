Кому из сотрудников правоохранительных органов Казахстана положены выплаты на жилье
Постановлением Правительства утвержден перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.
В перечень вошли:
Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК
- Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования;
- Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением;
- Служба по защите общественных интересов;
- Служба досудебного расследования;
- Служба международно-правового сотрудничества;
- Департамент кадровой работы;
- Департамент собственной безопасности;
- Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий;
- Департамент финансов;
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;
- Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры и др.
При этом выплаты не распространяются на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:
языковой политики;
работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
документационного обеспечения, в том числе секретного;
кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
финансового обеспечения;
информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
материально-технического обеспечения.
Кроме того, в перечень включены:
- Центральный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу;
- Территориальные органы Агентства РК по финансовому мониторингу.
- Центральный аппарат МЧС РК;
- Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС;
- Комитет противопожарной службы МЧС;
- Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС);
- Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС;
- Центральный аппарат МВД РК;
- Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК;
- Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК;
- Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении МВД РК;
- Территориальные органы МВД РК;
- Департаменты полиции областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте МВД РК;
- Службы криминальной полиции, по противодействию киберпреступности, по борьбе с организованной преступностью, по противодействию наркопреступности, по противодействию экстремизму, следствия, дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности, специальной и профессиональной подготовки.
Специальные подразделения:
- Подразделения специального назначения «Арлан»;
- Специальные отряды быстрого реагирования;
- Центр оперативного управления;
- Городские (районные, на транспорте) управления (отделы) полиции, отделы (отделения) полиции МВД РК;
- Центр оперативного управления, дежурная часть;
- Патрульная полиция, конвойная служба, батальон по сопровождению пассажирских поездов;
- Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители;
- Центры кинологической службы и др.
- Исключение составляют должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации тылового обеспечения (за исключением полицейских-водителей).
Постановление ступает в силу с 7 октября 2025 года.