    Кому из сотрудников правоохранительных органов Казахстана положены выплаты на жилье

    Постановлением Правительства утвержден перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В перечень вошли:

    Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК

    • Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования;
    • Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением;
    • Служба по защите общественных интересов;
    • Служба досудебного расследования;
    • Служба международно-правового сотрудничества;
    • Департамент кадровой работы;
    • Департамент собственной безопасности;
    • Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий;
    • Департамент финансов;
    • Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;
    • Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры и др.

    При этом выплаты не распространяются на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

    языковой политики;
    работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
    документационного обеспечения, в том числе секретного;
    кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
    финансового обеспечения;
    информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
    материально-технического обеспечения. 

    Кроме того, в перечень включены:

    • Центральный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу;
    • Территориальные органы Агентства РК по финансовому мониторингу.
    • Центральный аппарат МЧС РК;
    • Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС;
    • Комитет противопожарной службы МЧС;
    • Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС);
    • Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС;
    • Центральный аппарат МВД РК;
    • Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК;
    • Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК;
    • Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении МВД РК;
    • Территориальные органы МВД РК;
    • Департаменты полиции областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте МВД РК;
    • Службы криминальной полиции, по противодействию киберпреступности, по борьбе с организованной преступностью, по противодействию наркопреступности, по противодействию экстремизму, следствия, дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности, специальной и профессиональной подготовки.

    Специальные подразделения:

    • Подразделения специального назначения «Арлан»;
    • Специальные отряды быстрого реагирования;
    • Центр оперативного управления;
    • Городские (районные, на транспорте) управления (отделы) полиции, отделы (отделения) полиции МВД РК;
    • Центр оперативного управления, дежурная часть;
    • Патрульная полиция, конвойная служба, батальон по сопровождению пассажирских поездов;
    • Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители;
    • Центры кинологической службы и др.
    • Исключение составляют должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации тылового обеспечения (за исключением полицейских-водителей).

    Постановление ступает в силу с 7 октября 2025 года.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
