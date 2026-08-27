Кто и когда должен заполнять декларацию о личных интересах в Казахстане

Согласно правилам, личный интерес — это заинтересованность лица, занимающего ответственную государственную должность, лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо должностного лица в приобретении, получении или извлечении благ, выгод или преимуществ имущественного и (или) неимущественного характера для себя, своих близких родственников, супруга (супруги), свойственников и (или) других связанных с ним лиц.

Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, должностные лица, а также лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в течение 15 рабочих дней со дня поступления на государственную службу либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, или перемещения по службе (работе) заполняют декларацию о личных интересах.

От заполнения декларации освобождаются:

кандидаты в Президенты РК, депутаты Курултая или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также кандидаты в члены выборных органов местного самоуправления; лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах, а также члены коллегиальных органов, участвующие в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки.

В декларации о личных интересах указываются сведения:

о близких родственниках, супруге, свойственниках или других связанных лицах, работающих с декларантом в одном государственном органе, в том числе его территориальных подразделениях, подведомственных государственных органах, подведомственных организациях или вышестоящих государственных органах, организации или субъекте квазигосударственного сектора;

о другой оплачиваемой деятельности — педагогической, научной, творческой или иной;

об участии в коммерческих организациях, зарегистрированных в Республике Казахстан и (или) иностранных государствах, индивидуальном предпринимательстве, в том числе в течение года до занятия занимаемой должности;

о передаче в доверительное управление имущества, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве.

Лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, организациях или субъектах квазигосударственного сектора, дополнительно указывают сведения о юридических лицах, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеют или в управлении которыми участвуют их близкие родственники, супруг (супруга), свойственники, если эти юридические лица состоят в гражданско-правовых отношениях с государственным органом, организацией или субъектом квазигосударственного сектора, в котором работает декларант.

Декларация подается в письменном виде в службу управления персоналом либо ответственному лицу, исполняющему функции кадровой службы, по месту работы.

В случае отражения в декларации неполных или недостоверных сведений в течение 10 рабочих дней со дня ее подачи допускается подача дополнительной декларации о личных интересах.

При возникновении новых сведений декларация обновляется.

В государственных органах, организациях или субъектах квазигосударственного сектора из числа работников кадровой службы назначаются ответственные за сбор деклараций о личных интересах.

Декларация приобщается к личному делу государственного служащего.



Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.

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