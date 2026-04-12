Кому действительно необходимы туристические субсидии в Казахстане — мнение эксперта

По словам Инны Рей, в стране реализуется множество мер поддержки, однако они часто «размыты» по различным программам, из-за чего их эффект не всегда заметен.

— Одной из наиболее интересных мер является субсидирование въездного туризма, когда определенная сумма выдается за привлечение иностранных туристов. Существует комиссия, которая рассматривает документы по каждому туристу, оставившему экономический вклад в стране. При этом важно понимать, что приезд туриста — это выгода не только для туроператора, но и для широкого круга лиц, — отметила эксперт.

Вместе с тем она считает, что Казахстану стоит пересмотреть подход к таким субсидиям.

— Я сторонник того, чтобы поддержка предоставлялась тем, кто берет на себя обязательства по регулярному привлечению туристов — как минимум сезонному, а в идеале круглогодичному. Это серьезная нагрузка для туроператора: он инвестирует в процесс и несет финансовые обязательства независимо от того, удалось ли полностью реализовать турпродукт. В таких условиях ему необходима поддержка, я считаю, — подчеркнула Инна Рей.

Как пояснила эксперт, наличие стабильного потока туристов создает предсказуемость для инвесторов. Понимая, что в регион регулярно приезжает определенное число туристов, бизнес готов вкладываться в инфраструктуру — строить объекты размещения, развивать сервисы. Кроме того, по словам эксперта, это стимулирует развитие местной экономики: население начинает развивать приусадебные хозяйства, производить продукцию с гарантированным спросом, формируя устойчивые экономические цепочки.

Льготы, по словам Инны Рей, должны получать туроператоры, однако речь идет только о тех компаниях, которые обеспечивают массовый туризм и берут на себя долгосрочные обязательства.

Отвечая на вопрос о возможных рисках нецелевого использования средств или концентрации поддержки в одних руках, Инна Рей отметила, что такие процессы легко контролируются.