Кому будет доступна вакцина Pfizer в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На начальном этапе вакцину Pfizer будут ставить только детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была поставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.
В мегаполисе вакциной Pfizer будут прививать с завтрашнего дня.
«Данная вакцина разделена на три категории. Его вводят только детям с 12 до18 лет, беременным женщинам (16-30 недель) и кормящим матерям. Другую группу населения данной вакциной пока не будут прививать», - отметила Асель Калыкова.
Кроме того, она добавила, что один флакон вакцины Pfizer рассчитан на шесть человек.
Ранее мы рассказывали, как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть.
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