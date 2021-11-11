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Кому будет доступна вакцина Pfizer в Казахстане

11 Ноября 2021 13:25
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Кому будет доступна вакцина Pfizer в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На начальном этапе вакцину Pfizer будут ставить только детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была поставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.

В мегаполисе вакциной Pfizer будут прививать с завтрашнего дня.

«Данная вакцина разделена на три категории. Его вводят только детям с 12 до18 лет, беременным женщинам (16-30 недель) и кормящим матерям. Другую группу населения данной вакциной пока не будут прививать», - отметила Асель Калыкова.

Кроме того, она добавила, что один флакон вакцины Pfizer рассчитан на шесть человек.

Ранее мы рассказывали, как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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