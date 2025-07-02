Кому было нужно загнать в долги ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»

Начало было хорошее

— Работа ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» остановлена с февраля 2024 года. Более 85% сотрудников вынужденно были отправлены в отпуск, зарплата не выплачена, счета заблокированы, производство на грани остановки. Уволились 144 человека, в том числе 64 квалифицированных специалиста, обучавшихся за рубежом, — такую информацию распространила в СМИ PR-служба предприятия за день до приезда депутатов.

Чтобы услышать от самих представителей, как компания, имеющая стратегическое значение, оказалась в таком трудном положении, вместе с депутатами поехали и журналисты.

Вначале руководство завода показало депутатам цеха предприятия. В одном цехе находятся разобранные для ремонта и оставшиеся в таком виде военные самолеты, в другом — самолеты санитарной авиации, ожидающие вызова из регионов, еще в одном — дроны, ожидающие испытаний.

Фото: Есимжан Нактыбай / Kazinform

Увидев множество техники и запчастей в коробках, можно понять, что некогда здесь кипела работа. Кажется, что, если проблема будет решена, предприятие заработает в прежнем темпе. Но руководитель завода сказал, что это впечатление обманчиво. Потому что, как говорилось в пресс-релизе, 65 инженеров, ответственных за самые сложные работы, уволились. Даже если завтра завод избавится от проблем и начнет работать, возвращение ушедших инженеров под вопросом.

— Ушли самые квалифицированные 65 инженеров. Кто-то находится в Дубае, кто-то в России, кто-то в Европе. Если мы вновь начнем работать, опять придется искать специалистов. В последние месяцы нас измучило бессилие. Нужно государству это предприятие или нет? Конкретного ответа не дают ни должностные лица, ни учреждение, которое должно дать заключение. Когда в 2016 году завод был запущен, здесь работали 270 человек. Сейчас из них остались лишь 30 человек. И это работники, которые делают уборку, ремонтируют освещение, отвечают за поддержание температуры. Прошло больше месяца, как наш счет заблокировали, сказав, что у нас задолженность по налогам 2 миллиарда тенге. «Астана Энергосбыт» предупредил, что отключит электричество в связи с задолженностью. Если отключат электричество, мы закроем двери и разойдемся. Потому что даже ворота открываются с помощью электричества, — говорит генеральный директор компании Кайрат Жауханов.

Судьбоносное назначение

Вообще-то завод можно назвать родным детищем Министерства обороны и национальной компании «Казахстан инжиниринг». В ноябре 2012 года было принято решение о создании в Астане центра по оказанию технических услуг авиации. Планировалось, что предприятие будет не только обслуживать авиационную технику государственной собственности, но и собирать беспилотные летательные аппараты. Проект с таким технико-экономическим обоснованием был завершен в 2016 году, завод с четырьмя ангарами начал работать. В 2018 году в предприятие в качестве учредителя, кроме АО «НК «Казахстан инжиниринг», вошло ТОО «Камкор менеджмент».

Фото: Есимжан Нактыбай / Kazinform

— В 2016 году я завершил строительство завода и приступил к работе в качестве его руководителя. В течение менее полутора лет мы отремонтировали 12 самолетов, выполнили заказ. В 2017 году меня освободили от должности. В 2018 году в предприятие вошло с 50-процентным участием «Камкор менеджмент». Позднее, в ноябре 2023 года, когда ситуация на заводе обострилась, Министерство обороны вновь меня вызвало, — говорит руководитель завода.

Сотрудники, возглавлявшие завод до возвращения Кайрата Жауханова, сейчас находятся под арестом. Об этом нынешнее руководство завода сообщило, отвечая на вопросы депутатов. Оказывается, на них возбуждено уголовное дело за то, что они получили заказ на 19 миллиардов тенге и не довели дело до конца.

— 19 миллиардов тенге — это 75% договорной суммы. Вы же видели, что здесь стоят 4 самолета Су-25. Деньги были выделены для их ремонта. Деньги были освоены, но работа осталась невыполненной. Сейчас по этому вопросу ведется расследование. Прежние руководители, как оказалось, вели ремонт 4 самолетов с помощью подрядчиков из Беларуси. И перед ними остались в долгу, — пояснил заместитель генерального директора по операционной деятельности Руслан Жумабаев.

Что говорят депутаты

Мажилисмены не скрывали своего удивления тем, что в объект, имеющий стратегическое значение, в качестве учредителя вошла частная компания.

Были депутаты, которые предлагали ускоренно решить проблемы предприятия в рамках возвращения активов.

— Когда этот вопрос был поднят, мы работали в этом направлении совместно с Генеральной прокуратурой. Но она дала заключение, что все договоры заключены в рамках закона, — говорит заместитель министра промышленности и строительства Рахымжан Исакулов.

В ходе встречи отмечалось, что суд принял решение, обязывающее предприятие вернуть государству 19 миллиардов тенге.

Фото: Есимжан Нактыбай / Kazinform

— Поскольку сейчас ведется расследование, мы не можем предоставить данные о ходе и статусе дела. Нужно ждать заключения следствия, — сказал вице-министр.

Поговорив с рабочими, мы узнали, что ежедневно увольняются по собственному желанию 2-3 человека.

Поскольку здесь речь идет одновременно о государственных средствах, правах работников и интересах отдельного предприятия, депутаты пришли к общему мнению, что должно быть принято взвешенное решение.

— Не буду говорить от имени присутствующих здесь семерых депутатов. Лично я постараюсь свести вместе заинтересованные организации и госорганы, чтобы было принято общее решение. Если мирным путем дело не решится, мы подключим меры другого калибра. Направим депутатский запрос, поднимем вопрос соответствующим образом, — сказал депутат Павел Казанцев.

Фото: Есимжан Нактыбай / Kazinform

Кайрат Жауханов сообщил, что на строительство этого завода было затрачено 10 миллиардов тенге из бюджета.

В ходе встречи отмечалось также, что есть инвесторы, заинтересованные в решении проблем этого завода. Но не говорилось, на каких условиях они могут прийти и из какой страны.