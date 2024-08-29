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    17:55, 29 Август 2024 | GMT +6

    Компьютерный сбой заморозил работу аэропорта Нидерландов

    Аэропорт Эйндховен
    Фото: eindhovenairport.nl

    Работа экстренных служб и силовых структур также была приостановлена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Эйндховен, второй по величине аэропорт Нидерландов, прервал работу на несколько часов по причине сбоя в работе компьютерных сетей, связанных с министерством обороны королевства. Остальные аэропорты, в том числе крупнейший — в Амстердаме — затронуты не были.

    По словам одного из пассажиров, их рейс задерживали уже дважды. Сначала его отложили до полудня, а теперь до часа дня, и пассажиры до сих пор не знают, полетят ли они вообще.

    Ряд экстренных служб и силовых структур, включая полицию и береговую охрану, заявили о проблемах со связью и внутренними сетями. Часть голландцев пожаловалась на перебои в работе системы записи на вакцинацию от Ковид-19.

    Официальная версия властей о происшествии — технический сбой.

    — Признаков злого умысла нет, хоть я и не могу исключить его полностью. Министерство обороны не поднимало тревогу, — заявил Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов.

    Тем не менее достоверно причина неисправности пока не установлена. В Министерстве обороны лишь доложили, что занимаются перезапуском своих сетей и сбором информации о проблеме.

    Напомним, в июле произошел масштабный технологический сбой Microsoft, который затронул пользователей по всему миру, включая банки и авиакомпании. Телеканалы во многих странах прекратили вещание, были отменены авиарейсы.

    Теги:
    Сбой Транспорт Европа Аэропорт Нидерланды Мировые новости
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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