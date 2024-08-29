Компьютерный сбой заморозил работу аэропорта Нидерландов

Работа экстренных служб и силовых структур также была приостановлена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Эйндховен, второй по величине аэропорт Нидерландов, прервал работу на несколько часов по причине сбоя в работе компьютерных сетей, связанных с министерством обороны королевства. Остальные аэропорты, в том числе крупнейший — в Амстердаме — затронуты не были.

По словам одного из пассажиров, их рейс задерживали уже дважды. Сначала его отложили до полудня, а теперь до часа дня, и пассажиры до сих пор не знают, полетят ли они вообще.

Ряд экстренных служб и силовых структур, включая полицию и береговую охрану, заявили о проблемах со связью и внутренними сетями. Часть голландцев пожаловалась на перебои в работе системы записи на вакцинацию от Ковид-19.

Официальная версия властей о происшествии — технический сбой.

— Признаков злого умысла нет, хоть я и не могу исключить его полностью. Министерство обороны не поднимало тревогу, — заявил Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов.

Тем не менее достоверно причина неисправности пока не установлена. В Министерстве обороны лишь доложили, что занимаются перезапуском своих сетей и сбором информации о проблеме.

Напомним, в июле произошел масштабный технологический сбой Microsoft, который затронул пользователей по всему миру, включая банки и авиакомпании. Телеканалы во многих странах прекратили вещание, были отменены авиарейсы.