Компьютер научился читать мысли парализованного пациента

Американские ученые успешно протестировали нейроинтерфейс, который преобразует сигналы мозга в текст и речь, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Благодаря технологии, 45-летний пациент с боковым амиотрофическим склерозом смог снова общаться с близкими, врачами и пользоваться интернетом.

Группа исследователей под руководством Николаса Карда из Калифорнийского университета в Дэвисе разработала систему, позволяющую расшифровывать сигналы мозга и переводить их в текст и речь. Результаты работы опубликованы в Nature Medicine.

Для эксперимента ученые имплантировали в мозг 45-летнего мужчины с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) 256 электродов. Заболевание постепенно лишает человека способности двигаться и говорить.

После операции пациент почти девять месяцев обучался пользоваться интерфейсом «мозг — компьютер» (BCI). Затем систему начали применять в домашних условиях. С ее помощью мужчина самостоятельно общался с родственниками, друзьями и медицинскими специалистами, а также управлял компьютерным курсором и выходил в интернет.

По данным исследователей, пациент использовал устройство более 19 месяцев. В среднем система работала около 9,5 часа в день. За это время мужчина сформировал свыше 183 тысяч предложений, что соответствует почти двум миллионам слов. Скорость общения достигала 56 слов в минуту.

Сам пациент оценил точность работы технологии высоко. По его словам, не менее 92% сформированных фраз были полностью или частично корректными.

Эксперт берлинской клиники Шарите Сурджо Сукадар назвал результаты исследования важным достижением. По его словам, предыдущие разработки подобного рода в основном демонстрировали возможности нейроинтерфейсов в лабораторных условиях, тогда как новая работа показала их длительное и практически независимое использование в повседневной жизни.

Специалисты считают, что в ближайшие годы подобные системы могут стать частью клинической практики и помочь людям с тяжелыми формами паралича вернуть возможность общения.

Ранее Берлинская клиника Шарите сообщила о выздоровлении американского врача, который заразился вирусом Эбола во время работы в ДР Конго.