Компоненты вакцин против COVID-19 засекречены - фейк
На самом деле состав вакцин не засекречен. Его можно найти на сайтах производителей и в официальных источниках. Там же можно ознакомиться с данными о возможных нежелательных реакциях и взаимодействии с другими препаратами.
Массовая вакцинация не является опытом или исследованием. Все вакцины против СOVID-19, которые используются в Казахстане, прошли клинические испытания, которые подтвердили их безопасность. У добровольцев не было выявлено тяжелых нежелательных реакций. Летальных исходов, связанных с получением препарата, также не зафиксировано. Результаты испытаний находятся в открытых источниках.
Автор поста ссылается на профессора Галину Червонскую, чьи утверждения якобы доказывают опасность вакцинации. На самом деле Червонская никогда не занималась исследованиями по иммунологии и не имеет званий и степеней. Ее высказывания о вакцинации неоднократно опровергали специалисты и врачи.
Таким образом, сообщение содержит ложную информацию, которая не соответствует действительности.