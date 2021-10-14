Компоненты вакцин против COVID-19 засекречены - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется пост, в котором автор называет вакцинацию против COVID-19 опытами над людьми и утверждает, что компоненты вакцин засекречены. Эти утверждения ложные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле состав вакцин не засекречен. Его можно найти на сайтах производителей и в официальных источниках. Там же можно ознакомиться с данными о возможных нежелательных реакциях и взаимодействии с другими препаратами.

QazVac.

Sputnik V .

Hayat-Vax (Sinopharm) .

Pfizer/BioNTech .

Vero Cell (Sinopharm) .

Массовая вакцинация не является опытом или исследованием. Все вакцины против СOVID-19, которые используются в Казахстане, прошли клинические испытания, которые подтвердили их безопасность. У добровольцев не было выявлено тяжелых нежелательных реакций. Летальных исходов, связанных с получением препарата, также не зафиксировано. Результаты испытаний находятся в открытых источниках.

Автор поста ссылается на профессора Галину Червонскую, чьи утверждения якобы доказывают опасность вакцинации. На самом деле Червонская никогда не занималась исследованиями по иммунологии и не имеет званий и степеней. Ее высказывания о вакцинации неоднократно опровергали специалисты и врачи.

Таким образом, сообщение содержит ложную информацию, которая не соответствует действительности.