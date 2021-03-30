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    10:00, 30 Март 2021 | GMT +6

    Комплексный план социально-экономического развития СКО представили в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы представили в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, министерством совместно с госорганами и организациями была проведена работа по тщательному отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов на социально-экономическое развитие региона и создание постоянных рабочих мест.

    Комплексный план состоит из 4 направлений и 87 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, а также обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты.

    «Общая сумма реализации плана составляет 1,8 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 517,9 млрд тенге, местного бюджета – 43,9 млрд тенге, частные инвестиции – 1,3 трлн тенге», - сказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.

    Он отметил, что планом предусматривается реализация 64 инвестиционных проектов на сумму 1,4 трлн тенге, которые направлены на развитие АПК, промышленности, транспорта и логистики, туризма и спорта, а также предпринимательской активности региона.

    «В АПК будут построены 52 молочно-товарные фермы, 3 откормочные площадки, 2 птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс и другое. В промышленности предусматриваются локализация производства сельскохозяйственной техники «CLAAS», сервис-центра «JOHN DEERE», разработка месторождений вольфрам-молибденовых руд «Аксоран» и «Баян», а также строительство горно-металлургического комбината и новых производственных площадок по типу READY-BUILT FACTORY. Для обеспечения складскими и торговыми площадями будет создан торгово-логистический хаб «Кызылжар», - рассказал А. Иргалиев.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Строительство Экономика Премьер-министр РК
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