Комплексный план развития города реализуют в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее началась реализация комплексного плана развития города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

По поручению главы государства в прошлом году был утвержден Комплексный план развития Семея на 2020-2025 годы. Согласно плану, в городе запланировано проведение 56 мероприятий по 7 направлениям, затрагивающим все сферы жизнедеятельности. Подробнее о реализации проектов на пресс-конференции в режиме онлайн рассказал заместитель акима города Канат Адильбаев.

Общий объем финансирования составил 260,2 млрд тенге. Причем, как отметил замакима города, эта сумма в разы увеличится. Так, в программе не предусмотрена стоимость строительства новой инновационной школы в микрорайоне Карагайлы и объездной дороги, которая по Алматинской трассе и будет пересекать Знаменку, Карауыл, Курчатов и другие значимые трассы. ПСД будет готова в следующем году, начало работы запланировано на 2022 год.

«В этом году на реализацию проектов было выделено 58 млрд тенге. Выполнен ремонт семи объектов культуры, двух объектов социальной защиты и девяти объектов образования. Последние годы на ремонт объектов образования выделялось около 1,5 млн тенге. В этом году выделено более 1 млрд тенге. Практически во всех школах проведен текущий и капитальный ремонт», – сказал заместитель акима города Канат Адильбаев.

Согласно комплексному плану, также запланировано строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в поселке Восточный. Также в этом году запланирован ввод в эксплуатацию нового радиологического центра. Стоимость проекта составляет 6,5 млрд тенге.

По информации заместителя акима города, в этом году завершен ремонт дорог на 33 улицах Семея. Произведена замена дорожного полотна на трассе от улицы Джангильдина до трассы Омск-Майкапчагай. За счет республиканского бюджета проведен средний ремонт трассы Семей-Кайнар.

Ведется работа и по уличному освещению. На сегодняшний день по улице Бозтаева установлено 484 энергосберегающих светильника. Еще 253 светильника будут установлены по улице Кабанбай батыра. В целом же, в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития планируется завершить работу по городскому уличному освещению уже в следующем году. Получит освещение и мост, – отметил Канат Адильбаев.

В завершение конференции, заместитель акима города отметил, что все запланированные мероприятия, исполняются в срок и будут завершены уже к концу текущего года.



