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Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане
15 Июля 2022 18:53

Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане усилят меры государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения страны сахаром будет разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли, предусматривающий увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель, внедрения водосберегающих технологий полива, развития семеноводства, а также технического и технологического перевооружения существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительства и модернизации сахарных заводов», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Глава Минсельхоза заявил, что будут и усилены меры государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли. Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца.

По словам министра, вопрос импортозамещения будет решаться комплексно.

«До конца 2022 года планируется реализовать 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд тенге, в том числе по шести видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры», - сообщил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг сахара Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры главам Минторговли и Минсельхоза.

В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства поручил оперативно разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.


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Автор:
Корреспондент

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