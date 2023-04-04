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Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства разработают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 09:28
Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по исполнению поручений Главы государства рассказал и.о. министра национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в рамках выступления на открытии первой сессии Парламента VIII созыва поставлены конкретные задачи по всесторонней модернизации, в том числе озвучена необходимость придания нового импульса социально-экономическому развитию. В целях реализации поручений Главы государства согласовывается План мероприятий, который состоит из 32 мероприятий по 8 направлениям», - сказал Алибек Куантыров.

В частности, как отметил и.о. главы Миннацэкономики, министерством совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства, основными направлениями которого будут:

- предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;

- стимулирование развития МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;

- упрощение процедур государственных закупок;

- расширение источников финансирования МСП.

«Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования», - проинформировал Алибек Куантыров.

Спикер также сообщил, что в рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли.

«По разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей Рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО «Институт экономических исследований». Для широкого обсуждения основных положений документа с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики. В целом документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений», - резюмировал Алибек Куантыров.


Правительство РК   Бизнес   Бюджет   Миннацэкономики  
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