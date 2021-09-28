Комплексный план по обеспечению пожарной безопасности разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МЧС РК разработало Комплексный план «Обеспечение пожарной безопасности на территории Республики Казахстан на 2021-2023 годы». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы Государства МЧС разработан Комплексный план «Обеспечение пожарной безопасности на территории Республики Казахстан на 2021-2023 годы», - сказал Юрий Ильин.

Было отмечено, что в Комплексный план вошли мероприятия по разработке и принятию нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации в области пожарной безопасности, а также вопросы о введении контроля пожарной безопасности на всех этапах проектирования и строительства, прежде всего жилого фонда, усовершенствования информационно-разъяснительной и профилактической работы.

Одновременно, включены вопросы развития газотехнических служб, законодательного урегулирования вопросов реализации газа в баллонах.

«Данный проект Комплексного плана согласован с заинтересованными государственными органами и акиматами всех регионов. В тоже время, в связи с изменениями требований к документам государственного планирования, данный Комплексный план переработан в формат Дорожной карты, ведется процедура его повторного согласования», - резюмировал Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 36-ом пожаре - МЧС.