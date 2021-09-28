РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Комплексный план по обеспечению пожарной безопасности разработали в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МЧС РК разработало Комплексный план «Обеспечение пожарной безопасности на территории Республики Казахстан на 2021-2023 годы». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы Государства МЧС разработан Комплексный план «Обеспечение пожарной безопасности на территории Республики Казахстан на 2021-2023 годы», - сказал Юрий Ильин.

    Было отмечено, что в Комплексный план вошли мероприятия по разработке и принятию нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации в области пожарной безопасности, а также вопросы о введении контроля пожарной безопасности на всех этапах проектирования и строительства, прежде всего жилого фонда, усовершенствования информационно-разъяснительной и профилактической работы.

    Одновременно, включены вопросы развития газотехнических служб, законодательного урегулирования вопросов реализации газа в баллонах.

    «Данный проект Комплексного плана согласован с заинтересованными государственными органами и акиматами всех регионов. В тоже время, в связи с изменениями требований к документам государственного планирования, данный Комплексный план переработан в формат Дорожной карты, ведется процедура его повторного согласования», - резюмировал Юрий Ильин.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 36-ом пожаре - МЧС.

    Теги:
    МЧС Пожар Правительство РК Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!