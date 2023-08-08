Комплексный план по компактной застройке Астаны готовят в акимате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На текущий момент в разработке находится комплексный план по компактной застройке Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В конце января Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты в развитии Астаны. Президент отмечал, что при застройке новых жилых комплексов не учитывается транспортная доступность. На запрос МИА «Казинформ» в акимате ответили, какие меры приняты после критики Президента.

В акимате сообщили, что в настоящее время планируются работы по разработке комплексного плана по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры до 2030 года.

Отмечается, что градостроительный проект «Комплексный план по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры 2030 года (в том числе программа реновации)» позволит систематизировать планы развития инженерно-транспортной инфраструктуры в тесной увязке с проектными предложениями проекта Генплана до 2035 года.

Также будут учтены перспективы градостроительного освоения территории столицы, функционального зонирования и районов жилищного строительства.