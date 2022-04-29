Комплексный план по энергосбережению в столице на 2020-2022 годы выполнен на 89,3 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрены результаты реализации Комплексного плана энергосбережения и повышения энергоэффективности, перспективы внедрения инновационных технологий на 2020-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках настоящего Комплексного плана к реализации было запланировано 189 мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Из них в области энергосбережения в энергетике и коммунальном хозяйстве 63 мероприятия, энергосбережения в жилищном секторе 15, энергосбережения в транспортном секторе три мероприятия, энергосбережения в бюджетном секторе 66 мероприятий, в иных секторах 24 мероприятия. Пропаганда энергосбережения семь мероприятий, проекты энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках Карты энергоэффективности три мероприятия. Оказание технической помощи в рамках проекта Всемирного банка «Повышение энергоэффективности города Астана» ESMAP пять мероприятий. Государственный энергетический реестр три мероприятия», – сказал руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана» Толеген Кулушев, выступивший с докладом.

По его словам, в энергетическом секторе из 63 запланированных мероприятий реализовано 55, в связи с сокращением инвестиционной программы в пользу более приоритетных мероприятий. В жилищном секторе из 15 мероприятий не исполнено только одно. В других секторах также большинство мероприятий Комплексного плана реализованы, в некоторых секторах они реализованы полностью. В целом, Комплексный план исполнен на 89,3 %. Сэкономлено более 12 тыс. тонн условного топлива, около 35 МВт/ч энергии.