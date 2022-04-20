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    14:03, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Комплексную транспортную схему разработают в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать стратегический документ в сфере управления городским транспортом предложил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На внеочередной сессии столичного маслихата Б. Игенбердинов назвал проблемы, связанные с быстрым ростом населения столицы и экономической активностью. По его словам, это отсутствие стратегических документов по развитию транспортной системы столицы; недостаточно четкое разделение функций между организациями, управляющими городским транспортом. Необходимо также создание единого городского оператора, курирующего вопросы функционирования транспорта во всех направлениях – от общественного транспорта до строительства дорог. Одна из проблем столицы - дефицит дорожно-транспортной инфраструктуры и отсутствие четкого механизма финансирования городского транспорта.

    «Наиболее верным решением будет создание стратегического документа в сфере управления городским транспортом, а именно комплексной транспортной схемы, которая будет выполнять следующие функции: выявит пробелы и противоречия в действующей правовой системе, касающейся организации и управления городским транспортом в городе; объединит планирование землепользования и городского транспорта; определит функции и полномочия органов, задействованных в сфере городского транспорта; определит единое политическое и техническое видение по городскому транспорту на ближайшие 10 и более лет», – сказал Б. Игенбердинов.

    Также, по его словам, предлагаемый к разработке документ определит основные проблемы городского транспорта и приоритетность по их решению; предложит решения проблем в сфере общественного транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, управления транспортными потоками, парковочным пространством.

    Депутаты поддержали предложение руководителя ТОО «City Transportation Systems».


    Теги:
    Маслихат Транспорт Астана
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