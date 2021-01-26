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    13:10, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства разработают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября текущего года поручил Правительству Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президент РК.

    «Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная - недостаточно эффективна. Поручаю Правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября текущего года», - поручил Президент.



    Теги:
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