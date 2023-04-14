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Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработает Правительство РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 09:13
Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработает Правительство РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП «Атамекен» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2 910 действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) с долей в ВВП на уровне 6,3%. Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тыс. человек.

На открытии первой сессии Парламента VIII созыва Глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговому стимулированию, повышению инвестиционной активности, снижению административной нагрузки и расширению поддержки среднего предпринимательства.

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Премьер-Министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.

«Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями и в первую очередь с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов», — сказал Алихан Смаилов.

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По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, в обрабатывающей промышленности на сегодня представлено 501 предприятие, относящееся к среднему бизнесу. Стимулировать их развитие и создание новых проектов предлагается посредством запуска малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах, активизации глубокой переработки базового сырья и т.д.

Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге, часть из которых могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции, а также развивать механизмы заключения долгосрочных и оффтейк-контрактов с системообразующими и квазигосударственными компаниями.

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Свои предложения на совещании озвучил и председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов. В частности, он презентовал возможности цифрового мониторинга инвестиционных проектов, высказался о преимуществах усиления мер господдержки приоритетных отраслей развития регионов, а также обозначил необходимость активнее привлекать отечественных предпринимателей к реализации масштабных проектов, финансируемых из бюджета.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-Министр отметил, что в свете поручений Главы государства настало время придать особое значение вопросу развития среднего предпринимательства.

«Мы должны предусмотреть по всем направлениям налоговые, административные и прочие стимулы, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать увеличению занятости и социальной защищенности работников этих предприятий, повышению прозрачности и в целом развитию и диверсификации нашей экономики», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость до конца августа завершить разработку Комплексной программы поддержки среднего бизнеса и предусмотреть возможность ее интеграции в действующую Концепцию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

«Документ должен отвечать всем ожиданиям бизнеса. Нужно активно вовлечь к этой работе сам бизнес, экспертное сообщество, депутатов Парламента, а также представителей местных исполнительных органов и Администрации Президента. Важно совместно выработать новые подходы, выстроить приоритеты, направленные на качественное развитие среднего предпринимательства», — заключил Премьер-Министр.


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