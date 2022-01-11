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    13:47, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Комплексного реформирования требует система государственного управления – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексного реформирования требует система государственного управления. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.

    «Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу. Следует также упростить порядок выхода из государственной службы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата, с такими чиновниками надо легко прощаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Однако, как отметил Президент, что касается госаппарата – институциональная память чиновников имеет очень большое значение.

    «Нельзя просто так увольнять всех чиновников, заменяя их на молодых, здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек справляется в свои 60 лет с работой, обладает институциональной памятью, очень полезен для государственной службы, то его не в коем случае увольнять нельзя. Здесь должен присутствовать разумный дифференцированный подход», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Мажилис
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