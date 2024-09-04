Комплексный план трансформации техпрофобразования в РК представят до 15 ноября

По поручению Главы государства следующий год объявлен Годом рабочих профессий. Для реализации данного поручения Министерством просвещения до 15 ноября текущего года будет разработан и внесен в Правительство Комплексный план трансформации технического и профессионального образования , передает агентство Kazinform со ссылкой на , передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе заседания Правительства по мерам исполнения поручений Главы государства, данных в рамках Послания народу Казахстана, вице-премьер Тамара Дуйсенова сообщила, что активно ведется работа с привлеченными зарубежными вуза. Она будет ориентирована на подготовку востребованных в стране инженерно-технических кадров.

В этих целях до конца октября текущего года Министерством просвещения будут приняты Единые требования к их работе, в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки уровня знаний, компетенций и навыков, обучающихся в них студентов.

Продолжится работа Правительства и в плане укрепления связи между высшими учебными заведениями и реальным сектором.

- Профильные вузы и НИИ начали тесно сотрудничать с предприятиями и занимаются научным сопровождением их деятельности. Проведен хакатон с Корпорацией Казахмыс. Запланированы хакатоны с ERG, Qarmet, КазМинералс, КазАтомПром и другими крупными предприятиями. Министерством просвещения до 15 ноября текущего года будет разработан и внесен в Правительство Комплексный план трансформации технического и профессионального образования, — сообщила вице-премьер.

По нему до конца года будет завершен процесс профилизации ТиПО, предусматривающий их специализацию по подготовке кадров, востребованных регионами. Также, как и в вузах, будет проведена оценка качества работы организаций ТиПО с распределением их на лиги. Из числа колледжей, отнесенных к высшей и средней лиге, будет сформирован Список 100 технологических лидеров. Они будут работать в паре с привлеченными филиалами лучших вузов.

В тоже время будет изменен подушевой норматив финансирования. Он должен состоять из текущей базовой части и новой стимулирующей выплаты.

Стимулирующие выплаты будут предоставлены колледжам, внедрившим международные отраслевые стандарты, где большая часть выпускников сертифицированы и имеют высокий уровень средней заработной платы.

Обозначенные преобразования будут сопровождаться изменениями в части трудоустройства выпускников в отраслевые госорганы.

Как сообщалось ранее, запланированы меры и для повышения конкурентоспособности отечественных вузов - так, до 1 апреля следующего года будет организована независимая оценка качества образования. При этом основными критериями станут показатели, применяемые странами ОЭСР. По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги.

Новые правила затронут и распределения образовательных грантов. В последующем они станут дифференцированными, в зависимости от лиги, в которую входит вуз и для поддержки выпускников школ, которые набрали высокий балл, но не прошли конкурс на поступление.

В рамках этих изменений будут пересмотрены также пороговые баллы для поступления в вузы.