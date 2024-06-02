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    21:45, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Комплексный план борьбы с лудоманией принят в Казахстане

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    Фото: Pixabay

    Реализована еще одна инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева. Правительством принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы. Об этом сообщил на своем Telegram-канале Государственный советник РК Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

    - В своей Атырауской речи на третьем заседании Национального курултая Глава государства поручил выстроить системную работу по борьбе с лудоманией, принять Комплексный план и ускорить принятие соответствующего закона. Данный законопроект уже был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Мероприятия принятого Комплексного плана полностью синхронизированы с основными положениями законопроекта.

    Проект Комплексного плана прошел широкое обсуждение в экспертных кругах, а также на площадке Совета по молодежной политике. План включает в себя 4 раздела, 28 мероприятий, ответственными за которые являются 15 центральных и 20 местных госорганов.

    В борьбе с лудоманией главным является консолидированная, последовательная и системная работа госорганов, неправительственных организаций и всего общества, - отметил Ерлан Карин.

    Теги:
    Правительство РК Закон и право Лудомания и игромания Законопроекты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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