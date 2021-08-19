Комплексная спортивная площадка открылась в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области большое внимание уделяется развитию массового спорта. Ежегодно строятся новые спортивные площадки, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы. В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня Конституции в Кокшетау открылась обновленная комплексная спортивная площадка на территории областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 имени Кажымукана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, на спортивном объекте, который после капитального ремонта соответствует современным требованиям, ребята смогут играть в футбол и баскетбол, заниматься стрит-воркаутом.

«Новая площадка покрыта травмобезопасным покрытием и огорожена, оснащена всем необходимым спортивным оборудованием. Наша задача – создать комфортные условия для юных спортсменов. Надеемся, площадка будет востребована весь год. Пусть дети здесь получат навыки игровых видов спорта и тянутся к здоровому образу жизни», - отметил руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев.

С радостью восприняли открытие обновленной спортивной площадки и сотрудники детско-юношеской школы.

«Воспитанники секций школы всегда занимаются здесь. Да и ребята с прилегающего микрорайона каждый день приходят сюда. Вижу, как все меняется в лучшую сторону и с каждым годом улучшается и обновляется спортивная инфраструктура», - поделилась тренер по баскетболу Виктория Волкова.

К слову, сегодня в области функционируют 2 483 спортивных сооружений, 70% из них - на селе, работают секции по различным видам спорта.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в этом году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жаксы и спортивного комплекса в селе Мадениет Бурабайского района. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на строительство Дворца спорта в городе Щучинске, 12 районов получат новые спортплощадки. Пройдет капитальный ремонт стадиона в поселке Шортанды.