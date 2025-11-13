Комплекс «Тулпар» вернули в госсобственность в Алматы: что изменится

Конно-спортивный комплекс «Тулпар», расположенный рядом с алматинским ипподромом, в последние годы находился в частной собственности. Однако, по информации городского управления спорта, прокуратура Жетысуского района подала иск в суд о признании недействительным договора купли-продажи от 5 марта 2019 года между Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов и ТОО «Nomad’s Land».

— Суд признал сделку недействительной, в результате чего комплекс «Тулпар» возвращен в государственную собственность, — сообщили в управлении.

19 августа 2025 года постановлением акимата Алматы № 3/583 комплекс «Тулпар» был принят в коммунальную собственность города и передан в оперативное управление Городскому клубу национальных и конных видов спорта, подведомственному управлению спорта Алматы. 26 августа между соответствующими госорганами был оформлен акт приема-передачи.

— В настоящее время рассматривается вопрос о регистрации комплекса в качестве юридического лица, поскольку прежний владелец передал по нему залоговые документы в банк. После завершения всех процедур по возврату объекта в собственность города будут определены направления его дальнейшего использования и развития. В зависимости от бюджетных возможностей могут быть проведены ремонтные и модернизационные работы, — говорится в ответе ведомства.

Также в управлении отметили, что для эффективной работы комплекса в будущем он может быть передан в доверительное управление.

Напомним, ранее распространилась информация о планах строительства жилого комплекса на территории алматинского ипподрома. Тогда информацию опровергли в акимате Алматы.