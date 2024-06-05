Переданный Храпуновым в частные руки комплекс в Алматы вернули государству

Прокуратура города Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 27.11.2023 года иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.

Комплекс площадью 3974 кв. м и 50-ти соток земли был незаконно передан в частные структуры бывшим акимом города Алматы Храпуновым В.

Постановлением акима города от 25.04.2024 года недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции.

Ранее по иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал Аскара Кулибаева площадью 134 гектара, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Стоимость терминала составляет $66 млн.