Нефтяной терминал Кулибаева стоимостью $66 млн в Актау вернули государству

По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву.

Установлено, что в 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.

26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.

Аскар Кулибаев является отцом бизнесмена Тимура Кулибаева. Родился в 1937 году. В разные годы был первым секретарем Гурьевского обкома КП Казахстана (1985—1990), народным депутатом СССР (1989—1991), министром строительства, жилья и застройки территории Республики Казахстан (1993—1994, 1995—1997).