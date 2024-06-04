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    09:44, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Нефтяной терминал Кулибаева стоимостью $66 млн в Актау вернули государству

    порт Актау
    Фото: portaktau.kz

    По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву.

    Установлено, что в 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.

    26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.

    Аскар Кулибаев является отцом бизнесмена Тимура Кулибаева. Родился в 1937 году. В разные годы был первым секретарем Гурьевского обкома КП Казахстана (1985—1990), народным депутатом СССР (1989—1991), министром строительства, жилья и застройки территории Республики Казахстан (1993—1994, 1995—1997).

    Теги:
    Регионы Актау Прокуратура Нефть Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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