Комплекс складов построят в Жамбылской области – Мажилис принял документ

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу», передает корреспондент агентства Kazinform.

- 9 июня 2023 года в Астане подписано межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности комплекса. Он будет размещен вблизи пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры. Размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой, - сказал на пленарном заседании Мажилиса вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

По его словам, в рамках образования комплекса будут созданы условия для реализации кооперационных проектов, таких как производство молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции.

- Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой. Как известно, «Кордай» является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодня перегружен. Запуск комплекса позволит значительно его разгрузить. Реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств, - отметил спикер.

Согласно данным ведомства, по предварительным оценкам, необходимые вложения в комплекс составят порядка 30 млрд тенге. Условия и точная сумма инвестирования будут определены инвестиционными соглашениями.