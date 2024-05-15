Комплекс складов построят в Жамбылской области – Мажилис принял документ
Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу», передает корреспондент агентства Kazinform.
- 9 июня 2023 года в Астане подписано межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности комплекса. Он будет размещен вблизи пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры. Размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой, - сказал на пленарном заседании Мажилиса вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.
По его словам, в рамках образования комплекса будут созданы условия для реализации кооперационных проектов, таких как производство молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции.
- Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой. Как известно, «Кордай» является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодня перегружен. Запуск комплекса позволит значительно его разгрузить. Реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств, - отметил спикер.
Согласно данным ведомства, по предварительным оценкам, необходимые вложения в комплекс составят порядка 30 млрд тенге. Условия и точная сумма инвестирования будут определены инвестиционными соглашениями.
- Помимо строительства комплекса перед потенциальным инвестором поставлены условия по подведению инженерной инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация, телекоммуникация, ограждение, благоустройство). Дальнейшая работа по строительству комплекса будет проведена местным исполнительным органом совместно с инвестором. Ратификация соглашения окажет благоприятное влияние на развитие экономики региона, укрепление торговых и экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном и позволит увеличить товарооборот до $3 млрд, - добавил вице-министр.