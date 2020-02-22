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Комплекс по производству циклогексана построят в Атырау

22 Февраля 2020 14:26
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Комплекс по производству циклогексана построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Комплекс по производству циклогексана построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, в мире растёт потребление нефтегазохимической продукции, и Казахстан диверсифицирует экономику за счет развития именно нефтехимической промышленности. Мощность комплекса по производству циклогексана - 150 тысяч тонн продукции в год. При строительстве будут трудоустроены 1500 человек, а при эксплуатации – 350. Стоимость проекта – 64 млн долларов.

Отметим, циклогексан – растворитель эфирных масел, восков, лаков, красок, экстрагент в фармацевтической промышленности.


Иллюстративное фото
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Ключевые слова: Атырауская область, Строительство,
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Автор:

А. Соколов

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