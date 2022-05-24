24 Мая 2022 00:29

Комплекс по производству бройлеров построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В индустриальную карту по Махамбетском району включены 5 проектов общей стоимостью 11 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким района Ринат Джангылышов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Основной проект - «Строительство комплекса по производству мяса птицы - бройлеров». Стоимость проекта - 5,9 млрд тенге. Будет трудоустроено 79 человек. Реализуется также проект «Строительство теплицы на 4 га» фермерского хозяйства «Жумагалиева» стоимостью 1,2 млрд тенге. Здесь трудоустроят 40 местных жителей. Объекты будут сданы в эксплуатацию в 2023 году», - рассказал Ринат Джангылышов.

В районе уже построены молочный завод ТОО «Первомайское», ферма по производству козьего молока ТОО «Сарайшық АТШ», комплекс по производству биогумуса.

«В районе с начала года зарегистрирован 1601 субъект предпринимательства. Из них 1496, или 93,4%, - действующие. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 13%.

За прошлый год через областной филиал «Аграрной кредитной корпорации» в рамках программы «Агробизнес» семь предпринимателей получили 124,6 млн тенге кредитов для проектов в растениеводстве и животноводстве», - проинформировал глава района.