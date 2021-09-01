Комплекс мер по противодействию мошенничеству поручил разработать Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам поручил разработать Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем нельзя упускать из виду практические вопросы - борьбу с преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничества. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам», - заявил в ходе совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.