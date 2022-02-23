Комплекс грязевых вулканов планируют запустить в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане ведутся работы по строительству первого в стране туристического комплекса грязевых вулканов. Об этом сообщили в Государственном агентстве Азербайджана по туризму, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Как сообщили в агентстве, строительно-монтажные работы на территории комплекса ведутся в соответствии с проектом.

«В строящихся зданиях комплекса идут железобетонные работы. В соответствии с проектом, на территории туристического комплекса грязевых вулканов будут построены административное здание, информационный центр для туристов, центр туристической практики, кафе и рестораны, магазин сувениров. Здесь также появятся стоянка для автомобилей, гараж для квадроциклов, водяные резервуары и насосная станция», - отметили в госагентстве.

Кроме того, почти завершено строительство 20-километровой дороги от Гобустанского заповедника до туристического комплекса грязевых вулканов.

Напомним, что 22 апреля 2021 года состоялась церемония закладки фундамента туристического комплекса грязевых вулканов, в которой приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Туристический комплекс грязевых вулканов создается в 59 километрах к юго-западу от Баку на территории, расположенной на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов «Гылындж». После оценки туристического потенциала местности было решено создать здесь туристический комплекс.

Таким образом, в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах» реализуется очередной проект создания туристической инфраструктуры.