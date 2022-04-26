Компенсацию дадут за погибший скот жителям Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителям также будет оказана помощь в восстановлении хозяйственных построек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета будут рассмотрены необходимые средства и оказана следующая помощь:
1. Жителям потерявшие свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами;
2. Жилые дома будут восстановлены;
3. Будут восстановлены крыши зданий и жилых сооружений;
4. Будет оказана помощь в восстановлении хозяйственных построек;
В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков.
24 апреля в Казыгуртском и Сарыагашском районах и городе Кентау в Туркестанской области выпали сильные осадки, что привело к стихийным бедствиям.
В спасательной операции было задействовано более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очистка канав.
В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам установлено, что вода попала в 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 хозяйственных построек. Пострадавших нет, однако есть убыток скота, их насчитано 370 голов.