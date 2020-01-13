Компенсация за земельные участки будет осуществляться по рыночной стоимости — акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для развития инфраструктуры акимат Алматы будет выкупать частные земельные участки по рыночной стоимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в пресс-центре акимата руководитель управления земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов рассказал о новых компетенциях акимата в рамках принятых изменений и дополнений в Закон «Об особом статусе города Алматы».

Ардак Самамбетов рассказал, что в целях дальнейшего развития инфраструктуры города вводится инструмент отчуждения земельных участков для государственных нужд.

Следует отметить, что исчерпывающий перечень случаев, при которых земельные участки подлежат изъятию под государственные нужды, установлен Земельным кодексом РК и Законом РК «О государственном имуществе». В указанных законодательных актах подробно регламентируются исключительные случаи, принципы, порядок начала и прекращения принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества. В этой связи, изменения в Закон «Об особом статусе города Алматы» являются уточняющими и приняты в соответствии с законодательством РК.

Как отметил Ардак Самамбетов, это могут быть вопросы необходимости строительства объектов транспортной, энергетической инфраструктуры и другие. К примеру, в настоящее время в работе находится 21 проект по развитию транспортной инфраструктуры, строительству социальных объектов и объектов энергетики. Среди них несколько крупных транспортных развязок: проспект Сейфуллина — улица Жансугурова, проспект Рыскулова — улица Емцова, пробивка проспекта Абая. Перечень будет дополняться.

Вместе с тем, он подчеркнул, что компенсация за земельные участки будет осуществляться по рыночной стоимости.

«Касательно компенсации, у нас была проблема, когда компенсация за земельные участки была по кадастровой стоимости, или по сумме сделки, которые как правило ниже рыночной стоимости. По инициативе акимата Алматы в данный закон были внесены поправки с начала прошлого года. Мы перешли исключительно к рыночной оценке стоимости имущества, взимаемого для государственных нужд», - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время проблем, связанных с суммой компенсации, не возникает.