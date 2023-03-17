Компенсации по депозитам от государства: премии получат более 2,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В феврале 2022 года Правительство и Национальный Банк сделали совместное заявление о Программе защиты вкладов в тенге на фоне повысившейся волатильности на финансовых рынках. Программа предусматривает выплату компенсаций (премий) по тенговым депозитам казахстанцев за счет средств бюджета. В настоящее время процедура выплат компенсаций практически завершена. Сколько казахстанцев в итоге получат премии по депозитам, в каких размерах и когда, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Кому положены компенсации по депозитам

В феврале 2022 года Правительство и Национальный Банк сделали совместное заявление о том, что реализуют Программу защиты тенговых вкладов, которая предусматривает начисление компенсации (премии) в размере 10% по депозитам казахстанцев. В заявлении пояснялось, что данная программа реализуется на фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках в целях обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов. 24 февраля вышло Постановление Правительства об утверждении Правил выплаты компенсаций по депозитам.

К участию в программе были допущены вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Данная программа не распространялась на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

Обязательным условием для начисления премии являлось сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекал в период до выплаты компенсации, необходимо было пролонгировать до срока завершения программы.

В программе участвовали только те граждане, которые успели подать заявление на выплату компенсаций. Прием заявок стартовал в сентябре 2022 года и завершился 10 февраля 2023 года (первоначально заявки принимались до 1 января 2023 года, позже сроки подачи заявления были продлены). Некоторым гражданам уведомления о согласии получения компенсации по депозиту приходили в электронном приложении, где можно было отметить «да», тем самым отправив заявление на выплату компенсации. В других случаях гражданам необходимо было обратиться в банк второго уровня, где размещен вклад.

По состоянию на 1 февраля 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

Фото: nalogikz.kz

Как исчисляется премия

Премия по депозитам в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке одноразово на общую сумму вклада/вкладов в пределах 20 млн тенге. Это значит, что, если у человека два депозита и на одном, например, лежит 6 млн тенге, а на другом 15 млн тенге - общая сумма вкладов составляет 21 млн тенге, премия будет выплачиваться по вкладам до 20 млн тенге.

Если вкладчик частично снимал деньги с депозита в период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года, то премия будет выплачиваться на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных лимитов. Кроме того, сумма компенсации – 10% исчисляется от наименьшей суммы на депозите, пролежавшей в течение этого периода. Если вкладчик снимал с депозита и на нем оставалась сумма нижнего предела, к примеру, 1000 тенге, то эта сумма будет зафиксирована, как наименьшая, пролежавшая на депозите и государственная премия будет выплачена именно с этой суммы, то есть 100 тенге, в данном случае. Если вкладчик закрыл депозит до 24 февраля 2023 года, то выплата премии в этом случае не предусматривается.

Сколько человек получат выплаты и когда

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), 16 марта 2023 года средства для зачисления компенсации - премии по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня.

«Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме», – рассказал заместитель Председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Премии по депозитам получат более 2 млн 615 тысяч 772 человека. Столько человек подали заявление и сохраняли свои средства на депозитных счетах в течение указанного периода. Многие казахстанцы уже получили свои выплаты. Другие получат свои премии в срок до 20 марта текущего года включительно, согласно правилам. Премия по тенговым депозитам будет перечислена на текущие банковские счета вкладчиков. Что касается депозиторов жилищного строительного сберегательного банка («Отбасы банк» - прим. ред.), то им 10-процентную премию перечислят на сберегательные счета. Поэтому КФГД настоятельно рекомендует вкладчикам депозитов проверить свои текущие счета и в случае их отсутствия, открыть таковые.

По мнению независимого финансового аналитика Андрея Чеботарева, Программа по компенсации тенговых депозитов справилась со своими задачами.

«Сегодня людям начислены реальные деньги. Программа себя оправдала. В момент кризиса год назад не случилось никаких оттоков с депозитов. Мы, наоборот, в течение года показывали рекордные новые депозиты. Не случилось долларизации, поэтому программа себя оправдала», - сказал Андрей Чеботарев.

Отдельно он отметил, что средства на реализацию процедуры были взяты не из Национального фонда, а из госбюджета.

Отметим, компенсации по тенговым депозитам выплачиваются за счет средств Министерства финансов РК и Национального Банка Казахстана и не облагаются индивидуальным подоходным налогом.