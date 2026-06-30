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    Компанию в Атырау оштрафовали на 4,3 млн тенге за загрязнение почвы нефтью

    После аварии на скважине № 56 месторождения «Морское» в Атырауской области был выявлен факт загрязнения земель нефтесодержащей жидкостью. В связи с этим на АО «КоЖаН» наложен административный штраф в размере 4,3 млн тенге, передает корреспондент Kazinform.

    Компанию в Атырау оштрафовали на 4,3 млн тенге за загрязнение почвы нефтью
    Фото: Kazinform/ freepik.com

    По информации департамента экологии Атырауской области, ранее в связи с аварией, произошедшей на скважине № 56 месторождения «Морское», принадлежащего АО «КоЖаН», была проведена внеплановая проверка соблюдения требований экологического законодательства. По ее итогам установлено, что в результате аварии на землю произошел разлив нефтесодержащей жидкости, что привело к загрязнению почвы.

    В связи с данным фактом департамент экологии направил соответствующие материалы в органы полиции для принятия процессуального решения в соответствии с нормами УК РК.

    — Однако полиция прекратила досудебное расследование в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и вернула материалы в департамент экологии для привлечения компании к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе департамента.

    Согласно официальной информации, компания признала факт загрязнения почвы. В порядке сокращенного производства на предприятие был наложен административный штраф в размере 4,3 млн тенге, который уже взыскан.

    Напомним, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выплатил штраф за загрязнение окружающей среды.

    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Штрафы Экология Нефть Авария
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор