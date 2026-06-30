Компанию в Атырау оштрафовали на 4,3 млн тенге за загрязнение почвы нефтью

После аварии на скважине № 56 месторождения «Морское» в Атырауской области был выявлен факт загрязнения земель нефтесодержащей жидкостью. В связи с этим на АО «КоЖаН» наложен административный штраф в размере 4,3 млн тенге, передает корреспондент Kazinform.

По информации департамента экологии Атырауской области, ранее в связи с аварией, произошедшей на скважине № 56 месторождения «Морское», принадлежащего АО «КоЖаН», была проведена внеплановая проверка соблюдения требований экологического законодательства. По ее итогам установлено, что в результате аварии на землю произошел разлив нефтесодержащей жидкости, что привело к загрязнению почвы.

В связи с данным фактом департамент экологии направил соответствующие материалы в органы полиции для принятия процессуального решения в соответствии с нормами УК РК.

— Однако полиция прекратила досудебное расследование в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и вернула материалы в департамент экологии для привлечения компании к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе департамента.

Согласно официальной информации, компания признала факт загрязнения почвы. В порядке сокращенного производства на предприятие был наложен административный штраф в размере 4,3 млн тенге, который уже взыскан.

Напомним, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выплатил штраф за загрязнение окружающей среды.