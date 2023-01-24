Компаниям, строящим торговые центры, хотят субсидировать 12% расходов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11,75% убытков компаний, занимающихся строительством торговых центров, планируют субсидировать в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проектам строительства торговых центров, торговых домов и торговых объектов современного формата в областных и торговых центрах в моногородах допускается субсидирование при наличии торговой площади не менее 3 тысяч кв. метров и торговых мест для продажи продовольственных товаров. Субсидирование для предпринимателей осуществляется по кредитам, которые не превышают базовую ставку, установленную Национальным банком РК, и имеют ставку вознаграждения 4,5%. Из них 11,75% субсидирует государство, а разницу оплачивает предприниматель», - говорится в новой редакции.

В действующем законодательстве такой нормы нет. Как отмечено в пояснении к документу, данная инициатива предлагается в связи с дефицитом существующих торговых площадей и повышением цен на продукцию.

«На сегодняшний день наблюдается дефицит современных форматов торговой инфраструктуры и торговых площадок в целом. Это приводит к тому, что высокие цены на аренду приводят к увеличению затрат на организацию розничного бизнеса и удорожанию продуктов и товаров в магазинах. В целях создания безопасных и благоприятных условий для участников торговли, увеличения доли цивилизованных форматов торговли, а также обеспечения контроля за качеством реализуемой продукции предлагается оказывать меры государственной поддержки для строительства торговых объектов современного формата», - сказано в постановлении правительства, размещенном на портале «Открытые НПА».

Открытое обсуждение документа продлится до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внести изменения в правила субсидирования инвестиционных проектов.