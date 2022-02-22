Компаниям Алматы предлагают инвестировать в строительство студенческих общежитий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским предпринимателям предлагают построить студенческие общежития в обмен на размещение госзаказа на ближайшие 8 лет. Это предложение озвучил директор департамента продвижения и внешних коммуникации АО «Финансовый центр» МОН РК Алпамыс Сатыбалдин в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

Согласно механизму вуз, колледж или частный предприниматель могут построить или реконструировать здание для студенческого общежития и получать компенсации после ввода объекта в эксплуатацию. В 2022 году по стране планируется ввод 32 общежитий на 11 057 мест.

Алпамыс Сатыбалдин отметил, что возведение любого социального объекта не только доходный, стабильный, но и перспективный бизнес-проект.

Главным условием размещения госзаказа является факт проживания студента. То есть, работает принцип подушевого финансирования. Госзаказ размещается во всех организациях, за исключением госучреждений.

Ежегодный размер госзаказа на одного студента: при строительстве составляет 122 МРП (в городе Алматы – 144 МРП), при реконструкции - 47 МРП (для городов Нур-Султан и Алматы 92 МРП). При этом первые 12 месяцев госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, который равным двум. К примеру, фактически проживает 100 человек, выплаты идут за 200, но не более проектной мощности общежития. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 152 млрд тенге.

«По истечению срока выплат от государства объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет. Участие в данном проекте – это не только выгодное для бизнеса предложение в плане инвестиций, но и возможность внести свой вклад в улучшение уровня отечественного образования», - сообщил спикер.

Еще одно преимущество, названное Алпамысом Сатыбалдиным, в том, что наряду с размещением госзаказа, собственник будет иметь дополнительные источники дохода. Так, ежемесячная плата за проживание студентов не входит в стоимость госзаказа. Ее размер регулируется собственником общежития и определяется условиями рынка жилья конкретного региона.

Также предприниматель сможет создать коммерческие площади для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут жильцы (столовая, парикмахерская, тренажерный зал и многое другое).

На сегодняшний день уже имеются промежуточные результаты – введено 124 общежития на 30 630 мест.