Компания UPS возложила на Boeing ответственность за катастрофу самолета в 2025 году

Компания UPS утверждает, что не вводила дополнительные проверки самолетов MD-11, поскольку опиралась на рекомендации Boeing, считавшего проблему с креплением двигателя не влияющей на безопасность полетов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Как следует из документов, представленных в Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), компания UPS соблюдала все утвержденные Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) программы технического обслуживания. В сервисных письмах Boeing за 2008 и 2011 годы указывалось, что существующих интервалов проверок достаточно для выявления возможных неисправностей, поэтому перевозчик не стал менять график обслуживания.

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 рейса 2976, направлявшийся в Гонолулу, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Луисвилла имени Мухаммеда Али 4 ноября 2025 года после отделения левого двигателя и пилона. В результате катастрофы погибли три члена экипажа и 12 человек на земле, еще 23 получили ранения.

В свою очередь Boeing сообщил следователям, что после получения информации о неисправности в 2008 году пришел к выводу об отсутствии угрозы безопасности. При этом компания выпустила сервисное письмо с рекомендацией усилить проверки подшипников и позднее обновила руководство по техническому обслуживанию, включив процедуру проверки на смещение подшипника.

Компания Boeing также заявила, что операторы воздушных судов несут ответственность за техническое обслуживание своих флотов в координации с регулирующими органами.

Расследование катастрофы продолжается. Окончательный отчет, который должен установить вероятную причину крушения, пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana подписала контракт с компанией Boeing на поставку до 15 дальнемагистральных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.