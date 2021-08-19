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Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане

19 Августа 2021 12:50
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Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Идет подготовка к проведению демонстрационных тестов OneWeb Demo по использованию негеостационарной спутниковой системы связи широкополосного доступа с высокой пропускной способностью и низкой задержкой сигнала», сообщает пресс-служба Аэрокосмического комитета (Казкосмоса) Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

Как сообщалось ранее, во время рабочей встречи с делегацией международной корпорации «OneWeb» в Национальном космическом центре были обсуждены технические вопросы реализации проекта OneWeb Demo в Казахстане и перспективы локализации производства для системы OneWeb.

Проект OneWeb Demo реализуется компанией OneWeb Kazakhstan Ltd. при содействии АО «НК «КГС» и АО «РЦКС» в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 9 апреля 2021 года в городе Байконуре.

Организационную поддержку в исполнении этого проекта оказывает АО «Транстелеком» и МЦРИАП РК. Как сообщает АО «Транстелеком» на своей страничке в социальных сетях, он представляет интернет-канал, предназначенный для осуществления пилотного проекта.

Начало демонстрационной кампании OneWeb Demo запланировано на сентябрь 2021 года и будет представлять интерес для государственных структур и предприятий РК, телекоммуникационных компаний, цифрового сообщества Казахстана и стран Евразийского региона, говорится в пресс-релизе Казкосмоса.

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#Нур-Султан   #Интернет   #Связь, ТВ, IT   #Сотрудничество   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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