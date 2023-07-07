Компания OceanGate полностью прекратила все работы после крушения «Титана»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Компания OceanGate, осуществлявшая подводные экспедиции к «Титанику», объявила о полном приостановлении своей деятельности после крушения 18 июня батискафа «Титан», на борту которого находились 5 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Продолжается расследование того, каким образом субмарина взорвалась во время погружения к месту крушения «Титаника».

Власти заявили, что расследование, проводимое Береговой охраной США, будет направлено на предотвращение подобных происшествий в будущем.

Главный следователь, капитан Джейсон Нойбауэр заявил в прошлом месяце, что Береговая охрана провела расследование на самом высоком уровне, и что расследование будет проводиться совместно с властями Канады, Великобритании и Франции.

28 июня Береговая охрана США заявила, что были извлечены обломки и человеческие останки с «Титана» и доставлены на сушу. По данным официальных источников, обломки будут доставлены в порт США для дальнейшего анализа.

По словам Нойбауэра, следователей ждет «большой объем работы».

Генеральный директор OceanGate, 61-летний Стоктон Раш погиб на борту «Титана» вместе с четырьмя другими пассажирами: британо-пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом, 48 лет, и его 19-летним сыном Сулейманом, 58-летним британским бизнесменом Хэмишем Хардингом, и 77-летним бывшим водолазом французского ВМФ Полом-Генри Наржиоле.

Стоктон Раш заработал репутацию амбициозного исследователя и убежденного лидера, который иногда нарушал правила, чтобы осуществить свою мечту исследовать море. Раш совершил несколько успешных погружений на батискафе «Титан», хотя, как сообщается, он проигнорировал предупреждения о безопасности своей подлодки.