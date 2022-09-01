НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан должен стать транспортно-транзитным узлом мирового значения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос - усиление транзитных мощностей страны. Казахстан в современных геополитических условиях является важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Мы должны полностью воспользоваться этой возможностью и стать транспортно-транзитным узлом мирового значения», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Президент напомнил, что государство начало реализацию крупных проектов в транзитной сфере. В частности, в Актау сегодня создается контейнерный хаб, развивается Транскаспийский коридор.

«К проектам будут привлечены лучшие логистические компании мира. Компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.





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