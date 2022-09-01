РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:02, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан должен стать транспортно-транзитным узлом мирового значения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий вопрос - усиление транзитных мощностей страны. Казахстан в современных геополитических условиях является важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Мы должны полностью воспользоваться этой возможностью и стать транспортно-транзитным узлом мирового значения», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Президент напомнил, что государство начало реализацию крупных проектов в транзитной сфере. В частности, в Актау сегодня создается контейнерный хаб, развивается Транскаспийский коридор.

    «К проектам будут привлечены лучшие логистические компании мира. Компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.



    Фото:pbs.twimg.com




    Теги:
    Послание Президента РК-2022 Транспорт Логистика КТЖ для mail.ru Президент
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!