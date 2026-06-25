Компания Exxon Mobil может подать иск против Кубы на 1 млрд долларов

Нефтяной гигант Exxon Mobil может подать в суд на правительство Кубы из-за конфискованного имущества на сумму более 1 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

Это решение может усилить финансовое давление США на страну, испытывающую нехватку средств.

Закон о свободе Кубы и демократической солидарности 1996 года, также известный как закон Хелмса-Бертона, закрепил право граждан США подавать в суд на Кубу за конфискацию имущества, хотя все президенты, кроме Дональда Трампа, отказывались от этого положения.

В 2019 году Трамп разрешил подавать иски против Кубы. Компания Exxon Mobil подала в суд на Гавану из-за своей собственности, в том числе сотен заправочных станций, нефтеперерабатывающего завода, складов и упаковочных предприятий, стоимость которых превышает 1 млрд долларов.

В суде кубинское правительство утверждало, что компании находятся под защитой Закона об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), и что для продолжения разбирательства Exxon должна доказать, что на нее не распространяется действие этого закона. Окружной и апелляционный суды встали на сторону Кубы, и дело дошло до Верховного суда, который во вторник отменил эти решения.

Ранее сообщалось, что Куба реформирует экономику на фоне кризиса в туризме.