Куба реформирует экономику на фоне кризиса в туризме

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабном пакете реформ и выступил с призывом к единству и сплоченности общества, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В интервью государственному телевидению Диас-Канель заявил, что реформы проводятся не под давлением Вашингтона, а с целью оживления экономики, сокращения централизации и предоставления большей автономии различным секторам.

По словам президента, в ближайшие недели пакет реформ будет представлен на утверждение Политбюро Коммунистической партии Кубы (PCC), одного из высших руководящих органов страны. После этого документ рассмотрит однопалатный парламент — Национальная ассамблея народной власти (ANPP).

Диас-Канель сообщил, что производителям в сельском хозяйстве будет предоставлено больше гибкости. Кроме того, будет отменена обязательная посредническая роль государственных компаний во внешней торговле, а также сняты ограничения на импорт автомобилей.

Президент подчеркнул стремление властей стимулировать иностранные инвестиции и сообщил, что кубинцы, проживающие за рубежом, получат те же права, что и граждане страны.

Он также заявил о намерении сделать государственный аппарат более эффективным и менее бюрократичным. В частности, число министерств планируется сократить с 27 до 20.

Кроме того, будет постепенно отменяться система субсидирования товаров, а социальная помощь будет направляться непосредственно нуждающимся гражданам.

В рамках реформ Куба планирует открыть туристический сектор для новых бизнес-моделей и участников рынка.

Согласно данным Национального управления статистики и информации Кубы (ONEI), за первые четыре месяца года страну посетили 328 608 иностранных туристов. Это на 55,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле число посетителей составило всего 30 551 человек.