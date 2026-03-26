Компания «Алтыналмас» опровергла, что найденный мертвым на руднике человек был их работником

Комментарий компания «Алтыналмас» разместила на официальной странице. Как сообщили в золотодобывающей компании «лицо, о котором идет речь в публикациях, не является и ранее не являлся их работником».

— По имеющимся сведениям, данное лицо осуществляло трудовую деятельность в качестве сотрудника охраны ТОО ЧОСА «Саланг», задействованного на территории ТОО «Казахалтын Технолоджи». В соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан, а также законодательства о защите персональных данных, официальная информация по инцидентам, связанным с работниками, предоставляется работодателем в рамках его компетенции. В связи с этим соответствующие комментарии даны юридической службой ТОО ЧОСА «Саланг». АО «АК Алтыналмас» не имеет отношения к данному инциденту. Вместе с тем компания готова оказать государственным органам необходимое содействие для обеспечения объективного и всестороннего разбирательства в рамках своей компетенции, — говорится в официальном заявлении компании «Алтыналмас».

Напомним, ранее сообщалось, что работник найден мертвым на шахте в Акмолинской области. Несчастный случай произошел на участке рудника Аксу. Полицейские возбудили уголовное дело по факту суицида.

Это уже третий несчастный случай на шахтах в Акмолинской области. Ранее сообщалось, что троих незаконных старателей завалило на шахте, в результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение.

Еще ранее в шахте рудника в поселке Бестобе Акмолинской области было обнаружено тело мужчины.