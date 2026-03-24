Троих незаконных старателей завалило на шахте в Акмолинской области

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что 23 марта на нижнем горизонте шахты в поселке Бестобе трое незаконных старателей получили травмы. В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение, — сообщили в полиции.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее несчастный случай произошел в шахте рудника в поселке Бестобе Акмолинской области. Здесь было обнаружено тело мужчины.